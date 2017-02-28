На Сумщине дали 9 лет за разбойное нападение на пенсионера К 9 годам лишения свободы приговорены разбойники, ограбившие 61-летнего конотопчанина.

Конотопской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 31-летнего жителя г. Прилуки Черниговской области и 40-летнего жителя Конотопского района, которые в прошлом году совершили разбойное нападение на 61-летнего конотопчанина.

Досудебным расследованием установлено и доказано в суде, что обвиняемые в масках на лицах 17 ноября 2016 в г. Конотоп среди бела дня ворвались в дом потерпевшего. Сначала связали и избили его, а затем, угрожая ножом, забрали 4250 гривен и банковские карточки. После того, как нападавшие скрылись, потерпевшему удалось освободиться, и он сразу позвонил в полицию.

Правоохранителям в течение суток удалось установить и задержать нападавших, которые уже имели за плечами судимости за разбой и похищение человека и только год назад освободились из мест лишения свободы.

В суде обвиняемые свою вину не признали, указав, что действительно приходили к мужчине, но чтобы восстановить справедливость, поскольку им стало известно о совершении потерпевшим развратных действий в отношении малолетних. Деньги мужчина отдал им сам, а ножом они ему не угрожали, а только отрезали липкую ленту.

Как сообщил руководитель Конотопской местной прокуратуры Сергей Сегида, по решению суда объяснения обвиняемых признаны недостоверными, поскольку они противоречат собранным по делу доказательствам и расценены только как способ избежать уголовной ответственности, злоумышленники признаны виновными в совершении преступлений по ч. 3 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 357 (похищение документов) и приговорены к 9 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего им имущества, кроме жилья, сообщает пресс-служба прокуратуры области.