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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:34207

В Сумах поймали кабельщика

Патрульные обнаружили мужчину, который переносил электрические провода неизвестного происхождения.

На днях, около 5 часов утра, патрулируя улицу Богдана Хмельницкого, инспекторы заметили мужчину с мешком в руках. Своим нервным поведением он вызвал подозрение у полицейских.

Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили в мешке электрические провода. На вопрос полицейских о происхождении данной находки гражданин ответить не смог.

Инспекторы доставили указанного мужчину в помещение Сумского отдела полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Право Кража

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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