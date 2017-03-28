В Сумах поймали кабельщика Патрульные обнаружили мужчину, который переносил электрические провода неизвестного происхождения.

На днях, около 5 часов утра, патрулируя улицу Богдана Хмельницкого, инспекторы заметили мужчину с мешком в руках. Своим нервным поведением он вызвал подозрение у полицейских.

Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили в мешке электрические провода. На вопрос полицейских о происхождении данной находки гражданин ответить не смог.

Инспекторы доставили указанного мужчину в помещение Сумского отдела полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.