В Сумах поймали металлиста, срезавшего ограждение Патрульные обнаружили мужчину, который переносил металлическую решетку.

На днях на улице Юрия Ветрова инспекторы заметили гражданина, который нес в руках металлическую решетку. Мужчина не объяснил, откуда и куда он переносит данный предмет, кроме того, постоянно путался в показаниях.

Данного гражданина доставили в Сумской отдел полиции.