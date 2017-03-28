В Сумах поймали металлиста, срезавшего ограждение

На днях на улице Юрия Ветрова инспекторы заметили гражданина, который нес в руках металлическую решетку. Мужчина не объяснил, откуда и куда он переносит данный предмет, кроме того, постоянно путался в показаниях.
Данного гражданина доставили в Сумской отдел полиции.
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