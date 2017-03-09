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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:06201

Сумские таможенники составили 8 протоколов на 78,3 миллиона гривен

Специалисты ГФС Сумщины обнаружили фирму, которая уклонилась от уплаты таможенных платежей на сумму 13 млн гривен.

На таможенном посту «Шостка» Сумской таможни ГФС директор киевского предприятия при таможенном оформлении подал декларации для оформления товаров народного потребления, общая стоимость которых составляет 78,3 млн гривен.

Однако в результате обработки информации, полученной на запрос в таможенные органы Турции, установлено, что фактически с территории Турции осуществлен экспорт товаров на общую сумму 350 000 долларов США. Кроме того, в документах были указаны ложные сведения о получателе и информация, необходимая для определения таможенной стоимости.

По данным фактам работниками Сумской таможни ГФС составлено 8 протоколов о нарушении таможенных правил по ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины «Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля». Дело будет передано в суд, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

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