Под Сумами перевернулась рейсовая маршрутка (обновлено, + фото)

Сегодня, в 14.13 на линию 102 поступило сообщение о ДТП на Лебединской трассе.
Как сообщили в отделе коммуникаций полиции Сумщины, авария произошла на трассе Сумы – Лебедин. Рейсовая маршрутка «Рута» (Сумы – Лебедин – Пристайлове) столкнулась с автомобилем ГАЗ-53, в результате чего автобус перевернулся. В маршрутке находились 8 человек. 4 из них вместе с водителем доставлены в областную больницу для оказания медицинской помощи.
Полиция открыла уголовное производство по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами». Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняет полиция.
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