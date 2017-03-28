Под Сумами перевернулась рейсовая маршрутка (обновлено, + фото) Сегодня, 5 апреля, около 14.10 в Сумском районе, в районе Сумского аэропорта произошло ДТП.

Сегодня, в 14.13 на линию 102 поступило сообщение о ДТП на Лебединской трассе.

Как сообщили в отделе коммуникаций полиции Сумщины, авария произошла на трассе Сумы – Лебедин. Рейсовая маршрутка «Рута» (Сумы – Лебедин – Пристайлове) столкнулась с автомобилем ГАЗ-53, в результате чего автобус перевернулся. В маршрутке находились 8 человек. 4 из них вместе с водителем доставлены в областную больницу для оказания медицинской помощи.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами». Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняет полиция.