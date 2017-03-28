Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:05677

Под Сумами перевернулась рейсовая маршрутка (обновлено, + фото)

Сегодня, 5 апреля, около 14.10 в Сумском районе, в районе Сумского аэропорта произошло ДТП.

СТС

Сегодня, в 14.13 на линию 102 поступило сообщение о ДТП на Лебединской трассе.

Как сообщили в отделе коммуникаций полиции Сумщины, авария произошла на трассе Сумы – Лебедин. Рейсовая маршрутка «Рута» (Сумы – Лебедин – Пристайлове) столкнулась с автомобилем ГАЗ-53, в результате чего автобус перевернулся. В маршрутке находились 8 человек. 4 из них вместе с водителем доставлены в областную больницу для оказания медицинской помощи.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами». Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняет полиция.

Фото
Право Дтп

По тематике

В Сумах маршрутка спровоцировала ДТП
Сегодня 10:53

В Сумах маршрутка спровоцировала ДТП

4 апреля во второй половине дня в Сумах на перекрестке столкнулись «Рута» и Mercedes Vito....

В Сумах в ДТП попала маршрутка
Вчера 16:03

В Сумах в ДТП попала маршрутка

Сегодня, 4 апреля, в Сумах на ул. Ковпака произошло ДТП с участием маршрутки....

В Сумах пьяный водитель наехал на авто, пропускавшее пешеходов
03.04.2017 17:27

В Сумах пьяный водитель наехал на авто, пропускавшее пешеходов

Патрульные составили 3 админматериала на нетрезвого виновника ДТП....

31.03.2017 13:03

На Шосткинщине автомобиль сбил 16-летнего школьника

ДТП произошло 30 марта около 11:00 в селе Клышки, на участке дороги в районе дамбы....

В Шостке водитель спас жизнь ребенка, повредив авто
30.03.2017 12:37

В Шостке водитель спас жизнь ребенка, повредив авто

Сегодня, 30 марта, около 8.40, на ул. Свободы в Шостке произошло ДТП....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.