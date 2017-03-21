В Сумах полгорода останется без горячей воды ООО «Сумытеплоэнерго» доводит до сведения жителей города и руководителей предприятий, что 6 и 7 апреля будут проводиться испытания тепловых сетей города Сумы на расчетную температуру.

На срок проведения испытаний руководителям предприятий и владельцам тепловых хозяйств необходимо организовать дежурство на теплопунктах, осуществлять контроль за состоянием тепловых сетей, которые проходят в жилых домах и по территориям предприятий и организаций.

На срок проведения испытаний горячее водоснабжение будет прекращено в районе улиц Героев Крут, Ивана Сирко, Интернационалистов, Сергея Табалы, Харьковской (от ул. СКД в сторону Химгородка), СКД, улиц Химгородка и пр. Михаила Лушпы.

Тепловики предупреждают, что на улицах, в усадьбах, подвалах домов, где проходят тепловые сети, в результате испытаний возможны повреждения подземных трубопроводов с возникновением провалов и утечек перегретой сетевой воды на поверхность.

Будьте осторожны, предупреждайте детей об опасности. Не приближайтесь сами и не допускайте детей к провалам и местам выхода перегретой воды, сообщайте о таких случаях на АЕДС ООО «Сумытеплоэнерго» по телефонам: 22-13-73, 22-23-39 – круглосуточно, 25-03-98 - с 8-00 до 17-00.

Администрация ООО «Сумытеплоэнерго» просит извинения за временные неудобства.