В Сумах полгорода останется без горячей воды

На срок проведения испытаний руководителям предприятий и владельцам тепловых хозяйств необходимо организовать дежурство на теплопунктах, осуществлять контроль за состоянием тепловых сетей, которые проходят в жилых домах и по территориям предприятий и организаций.
На срок проведения испытаний горячее водоснабжение будет прекращено в районе улиц Героев Крут, Ивана Сирко, Интернационалистов, Сергея Табалы, Харьковской (от ул. СКД в сторону Химгородка), СКД, улиц Химгородка и пр. Михаила Лушпы.
Тепловики предупреждают, что на улицах, в усадьбах, подвалах домов, где проходят тепловые сети, в результате испытаний возможны повреждения подземных трубопроводов с возникновением провалов и утечек перегретой сетевой воды на поверхность.
Будьте осторожны, предупреждайте детей об опасности. Не приближайтесь сами и не допускайте детей к провалам и местам выхода перегретой воды, сообщайте о таких случаях на АЕДС ООО «Сумытеплоэнерго» по телефонам: 22-13-73, 22-23-39 – круглосуточно, 25-03-98 - с 8-00 до 17-00.
Администрация ООО «Сумытеплоэнерго» просит извинения за временные неудобства.
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