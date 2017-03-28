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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:33167

На Сумщине мошенники шифруются под фискалов

Сегодня сотрудники управления внутренней безопасности ГУ ГФС в Сумской области снова зафиксировали шквал телефонных звонков от мошенников.

Вымогатели звонят на предприятия области, представляются Алексеем Мазуренко, и.о. начальника ГУ ГФС в Сумской области или Юрием Больбитом, заместителем начальника ГУ ГФС в Сумской области. Неизвестные лица требуют у руководителей фирм деньги за непроведение проверок или иных действий.

Ни в коем случае не поддавайтесь на провокации! Это бесспорно – преступники, сообщают в ГФС.

Обязательно сообщите о таких случаях управления внутренней безопасности ГУ ГФС в Сумской области по телефонам (0542) 68-51-99, 68-52-22 или полицию по телефону 102.

Право ГФС Мошенничество

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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