На Сумщине мошенники шифруются под фискалов Сегодня сотрудники управления внутренней безопасности ГУ ГФС в Сумской области снова зафиксировали шквал телефонных звонков от мошенников.

Вымогатели звонят на предприятия области, представляются Алексеем Мазуренко, и.о. начальника ГУ ГФС в Сумской области или Юрием Больбитом, заместителем начальника ГУ ГФС в Сумской области. Неизвестные лица требуют у руководителей фирм деньги за непроведение проверок или иных действий.

Ни в коем случае не поддавайтесь на провокации! Это бесспорно – преступники, сообщают в ГФС.

Обязательно сообщите о таких случаях управления внутренней безопасности ГУ ГФС в Сумской области по телефонам (0542) 68-51-99, 68-52-22 или полицию по телефону 102.