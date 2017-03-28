На Сумщине мошенники шифруются под фискалов

Вымогатели звонят на предприятия области, представляются Алексеем Мазуренко, и.о. начальника ГУ ГФС в Сумской области или Юрием Больбитом, заместителем начальника ГУ ГФС в Сумской области. Неизвестные лица требуют у руководителей фирм деньги за непроведение проверок или иных действий.
Ни в коем случае не поддавайтесь на провокации! Это бесспорно – преступники, сообщают в ГФС.
Обязательно сообщите о таких случаях управления внутренней безопасности ГУ ГФС в Сумской области по телефонам (0542) 68-51-99, 68-52-22 или полицию по телефону 102.
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