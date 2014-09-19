Сумские армлифтеры отличились на чемпионате Украины

В соревнованиях приняли участие более ста спортсменов со всех областей, в том числе трое сумчан.
В упражнении «Rolling Thunder» у нас две медали: первое место среди женщин в весовой категории до 60 кг у Ирины Лифарь (тренер Иван Пивоваров), здесь же четвртой была Александра Салтыш. Среди мужчин второе место покорилось Александру Ткачу в весе до 90 кг.
В упражнении «Apollons Axle» наши земляки взяли также две медали: Ирина Лифарь и Александр Ткач взяли по «серебру», Александра Салтыш была шестой.
В упражнении «Silver Bullet» выступал только Александр Ткач, который был четвертым.
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