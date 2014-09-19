Сумские армлифтеры отличились на чемпионате Украины 24-26 марта в Днепре проходил чемпионат Украины по армлифтингу.

В соревнованиях приняли участие более ста спортсменов со всех областей, в том числе трое сумчан.

В упражнении «Rolling Thunder» у нас две медали: первое место среди женщин в весовой категории до 60 кг у Ирины Лифарь (тренер Иван Пивоваров), здесь же четвртой была Александра Салтыш. Среди мужчин второе место покорилось Александру Ткачу в весе до 90 кг.

В упражнении «Apollons Axle» наши земляки взяли также две медали: Ирина Лифарь и Александр Ткач взяли по «серебру», Александра Салтыш была шестой.

В упражнении «Silver Bullet» выступал только Александр Ткач, который был четвертым.