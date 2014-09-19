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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские армлифтеры отличились на чемпионате Украины

24-26 марта в Днепре проходил чемпионат Украины по армлифтингу.

В соревнованиях приняли участие более ста спортсменов со всех областей, в том числе трое сумчан.

В упражнении «Rolling Thunder» у нас две медали: первое место среди женщин в весовой категории до 60 кг у Ирины Лифарь (тренер Иван Пивоваров), здесь же четвртой была Александра Салтыш. Среди мужчин второе место покорилось Александру Ткачу в весе до 90 кг.

В упражнении «Apollons Axle» наши земляки взяли также две медали: Ирина Лифарь и Александр Ткач взяли по «серебру», Александра Салтыш была шестой.

В упражнении «Silver Bullet» выступал только Александр Ткач, который был четвертым.

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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