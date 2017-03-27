В Сумах горит квартира в 5-этажке

На месте работают спасатели. Причины пожара выясняются, сообщает СТС.
4 апреля в 16:41 в Службу спасения «101» поступило сообщение от местных жителей о возгорании в с. Луковички Недригайловского района....
В областном центре, как и вообще по Сумщине значительно увеличилось количество пожаров....
Сегодня, 3 апреля, в Сумах на ул. Привокзальной, 12 на неохраняемой территории за большим и крепким кирпичным забором загорелась сухая...
Холода принесли с собой не только низкую температуру, но и сильный ветер. Несмотря на то, что возрос риск возгораний в...
В субботу, 25 марта, в 21:30 в службу «101» поступило сообщение о том, что возле Галенковского озера горит торговая палатка....