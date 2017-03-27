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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:1689

В Сумах горит квартира в 5-этажке

Сегодня, 5 апреля, в 5-этажке по улице Ивана Деревянко (бывшая Халтурина) горит квартира.

На месте работают спасатели. Причины пожара выясняются, сообщает СТС.

Право Пожар

По тематике

На Сумщине спасатели ликвидировали пожар в нежилом доме
Сегодня 15:34

На Сумщине спасатели ликвидировали пожар в нежилом доме

4 апреля в 16:41 в Службу спасения «101» поступило сообщение от местных жителей о возгорании в с. Луковички Недригайловского района....

Вчера 10:36

В Сумах чуть не сгорели дачи, детский лагерь и кладбище

В областном центре, как и вообще по Сумщине значительно увеличилось количество пожаров....

03.04.2017 15:17

В Сумах горит сухая трава на Привокзальной

Сегодня, 3 апреля, в Сумах на ул. Привокзальной, 12 на неохраняемой территории за большим и крепким кирпичным забором загорелась сухая...

29.03.2017 13:30

На Сумщине возникло около 30 пожаров, связанных со сжиганием сухостоя

Холода принесли с собой не только низкую температуру, но и сильный ветер. Несмотря на то, что возрос риск возгораний в...

27.03.2017 14:03

На выходных в Шостке горел дом, торговая палатка и дача

В субботу, 25 марта, в 21:30 в службу «101» поступило сообщение о том, что возле Галенковского озера горит торговая палатка....

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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