Сумскому живодеру грозит полгода ареста Сумчанину, который на глазах у прохожих 2 марта зарезал собаку, вручено извещение о подозрении в жестоком обращении с животными (ч. 1 ст. 299 УК Украины).

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

«Мужчине 33 года, он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Если его вина будет доказана, ему грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев», - написала Науменко.