Сумскому живодеру грозит полгода ареста

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.
«Мужчине 33 года, он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Если его вина будет доказана, ему грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев», - написала Науменко.
На Роменщине группе из трех человек, которые пытались похитить из магистрального нефтепровода нефть, сообщили о подозрении....
Сегодня, 20 января, в Киеве работники прокуратуры огласили Владимиру Шульге подозрение по трем статьям уголовного кодекса - мошенничество, завладение чужим...
Прокуратура Сумской области подозревает бывшего начальника Сумского городского отдела УМВД Украины в Сумской области в ряде должностных преступлений....
Объявлено о подозрении водителю, который совершил наезд на малолетних детей в с. Солнечное Ахтырского района....
Сообщено о подозрении лицу, которое считается причастным к повреждению транспортного средства председателя ПО «Майбутнє»....