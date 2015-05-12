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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:1944

Сумскому живодеру грозит полгода ареста

Сумчанину, который на глазах у прохожих 2 марта зарезал собаку, вручено извещение о подозрении в жестоком обращении с животными (ч. 1 ст. 299 УК Украины).

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

«Мужчине 33 года, он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Если его вина будет доказана, ему грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев», - написала Науменко.

Право Живодер Подозрение

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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