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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:1298

Сумских копов учили работать со взрвывчаткой

Патрульные провели совместное занятие с взрывотехниками, полицией охраны и работниками ГУНП в Сумской области.

В Сумах  патрульные вместе с взрывотехниками, следственно-оперативной группой Сумского отделения полиции, полицией охраны и работниками ГУНП в Сумской области провели теоретическое и практическое занятие.

Сначала начальник взрывотехнического отдела ГУНП Олег Евлаш рассказал об основных видах взрывных устройств, характеристики взрывчатых веществ, действия полицейских при обнаружении опасных предметов и меры общественного порядка к изъятию указанных предметов.

Затем состоялось практическое занятие. По условиям, вооруженный преступник взял человека в заложники и скрывался в помещении.

Благодаря отработанным и слаженным действиями экипажа патрульных и полиции охраны преступник был оперативно задержан. Полицейские огородили место происшествия и обеспечили общественный порядок, а следственно-оперативная группа изъяла учебный пистолет.

Право Патрульная полиция

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