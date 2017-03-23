Сумских копов учили работать со взрвывчаткой

В Сумах патрульные вместе с взрывотехниками, следственно-оперативной группой Сумского отделения полиции, полицией охраны и работниками ГУНП в Сумской области провели теоретическое и практическое занятие.
Сначала начальник взрывотехнического отдела ГУНП Олег Евлаш рассказал об основных видах взрывных устройств, характеристики взрывчатых веществ, действия полицейских при обнаружении опасных предметов и меры общественного порядка к изъятию указанных предметов.
Затем состоялось практическое занятие. По условиям, вооруженный преступник взял человека в заложники и скрывался в помещении.
Благодаря отработанным и слаженным действиями экипажа патрульных и полиции охраны преступник был оперативно задержан. Полицейские огородили место происшествия и обеспечили общественный порядок, а следственно-оперативная группа изъяла учебный пистолет.
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