Сумские металлисты обокрали дачников Патрульные задержали мужчин, которые похитили металлические трубы.

На днях, около 10 часов, патрульные получили сообщение от главы дачного кооператива, что двое мужчин совершили кражу и пытаются покинуть место происшествия.

Оперативно среагировав, полицейские прибыли на место происшествия, где увидели двух мужчин, которые с помощью велосипедов транспортировали металлические трубы.

Очевидцы сообщили, что видели, как данные лица срезали водопроводные трубы на территории дачного кооператива, после чего сообщили о данном факте главе.

Инспекторы выяснили, что ворами оказались 55-ти и 41-летние жители Сум. Для дальнейшего выяснения обстоятельств на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции.