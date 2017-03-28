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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:33316

Сумские металлисты обокрали дачников

Патрульные задержали мужчин, которые похитили металлические трубы.

На днях, около 10 часов, патрульные получили сообщение от главы дачного кооператива, что двое мужчин совершили кражу и пытаются покинуть место происшествия.

Оперативно среагировав, полицейские прибыли на место происшествия, где увидели двух мужчин, которые с помощью велосипедов транспортировали металлические трубы.

Очевидцы сообщили, что видели, как данные лица срезали водопроводные трубы на территории дачного кооператива, после чего сообщили о данном факте главе.

Инспекторы выяснили, что ворами оказались 55-ти и 41-летние жители Сум. Для дальнейшего выяснения обстоятельств на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции.

Право Кража

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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