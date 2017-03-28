Сумские металлисты обокрали дачников

На днях, около 10 часов, патрульные получили сообщение от главы дачного кооператива, что двое мужчин совершили кражу и пытаются покинуть место происшествия.
Оперативно среагировав, полицейские прибыли на место происшествия, где увидели двух мужчин, которые с помощью велосипедов транспортировали металлические трубы.
Очевидцы сообщили, что видели, как данные лица срезали водопроводные трубы на территории дачного кооператива, после чего сообщили о данном факте главе.
Инспекторы выяснили, что ворами оказались 55-ти и 41-летние жители Сум. Для дальнейшего выяснения обстоятельств на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции.
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