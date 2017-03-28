В Шостке полицейские обнаружили автомобиль «двойник» Правоохранители Шостки обнаружили автомобиль «OPEL Vectra», регистрационные документы на которые были с явными признаками подделки. С целью выяснения всех обстоятельств иномарка была помещена на штрафплощадку Шосткинского отдела полиции.

В ходе проведения оперативно-профилактической отработки «Автомобиль», инспекторы по дорожному надзору Шосткинского отдела полиции остановили автомобиль «OPEL Vectra» под управлением 23-летнего местного жителя.

Во время проверки регистрационных документов полицейские выяснили, что свидетельство о регистрации содержали явные признаки подделки, а проверив иномарку по Национальной информационной системе «Автомобиль» их подозрения подтвердились, номер кузова машины не соответствовал номеру указанному в информационной системе.

Сам же владелец объясняет правоохранителям, что автомобиль купил несколько дней назад под Киевом по объявлению в интернете, и не понимает как продавец мог его обмануть.

Сейчас автомобиль помещен на штрафплощадку Шосткинского отдела полиции, а по данному факту полицейские проводят дальнейшую проверку.

Правоохранители советуют гражданам, которые планируют приобрести авто, выбирать проверенных продавцов, а лучше всего покупать транспортное средство через официальных представителей в автомобильном салоне. Если же дело идет о приобретении подержанного автомобиля «с рук», обязательно оформляйте его через сервисный центр МВД, бывшие МРЕВ или пригласите эксперта-криминалиста проверить автомобиль, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.