На Сумщине до сих пор молотят кукурузу 2016-го

О сборе кукурузы на Сумщине, который затянулся уже на полгода, пишет SuperAgronom.com со ссылкой на собственные источники.
Случаи уборки кукурузы во время посевной не редкость, говорят агрономы. Даже вблизи самых Сум во многих хозяйствах она стоит не убранной.
Усложняет процесс уборки кукурузы весной том, что механизаторы в хозяйствах сейчас заняты на посевной кампании и на бороновании полей. Поэтому пересаживаться на комбайны им приходится в ночное время.
Владельцы полей спешат собрать урожай культуры до начала весенних дождей, которые должны прийти на Сумщине уже пару дней, если верить синоптикам. Преимущественно зерно сейчас имеет невысокую влажность, ведь сухая и ветреная погода способствовала подсушиванию урожая на поле.
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