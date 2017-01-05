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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:53345

Сегодня в Сумах объявлено штормовое предупреждение

В четверг, 6 апреля, в Сумах и по области объявлено штормовое предупреждение.

Об этом со ссылкой на прогноз областного центра по гидрометеорологии сообщает горотдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения.

Днем, а также в вечернее и ночное время в Сумах и по области ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с. В некоторых местах возможно выпадение града.

Спасатели советуют сумчан быть в этот день крайне осторожными. Остерегаться линий электропередач и деревьев. А по возможности вообще не выходить на улицу.

Общество Непогода Штормовое предупреждение

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