Сегодня в Сумах объявлено штормовое предупреждение

Об этом со ссылкой на прогноз областного центра по гидрометеорологии сообщает горотдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения.
Днем, а также в вечернее и ночное время в Сумах и по области ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с. В некоторых местах возможно выпадение града.
Спасатели советуют сумчан быть в этот день крайне осторожными. Остерегаться линий электропередач и деревьев. А по возможности вообще не выходить на улицу.
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