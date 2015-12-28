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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине власть потратила на пиар себя любимой почти 3 миллиона

Местная власть в Украине потратила более 26 млн грн на освещение своей деятельности в СМИ. По данным журналистов, больше всего чиновники любят читать и смотреть про себя на Сумщине.

В Украине органы исполнительной власти и местного самоуправления в 2016 году потратили на освещение своей деятельности в СМИ не менее 26,6 млн грн. Об этом свидетельствует инфографика проекта Тексти.org.ua. По данным журналистов, больше всего чиновники любят читать и смотреть про себя на Сумщине – 2,975 млн грн.

Больше всего из органов местной власти потратила на пиар Шосткинский городской совет - заплатил журналистам 794 тыс. гривен. Второе место занимают структуры Сумской облгосадминистрации – 640,4 тыс. грн, дальше – Сумской райгосадминистрации – 193,97 тыс. грн и Сумского облсовета – 166,4 тыс. грн.

Больше всего получила телерадиокомпания «А-ТВ»  - 559,5 тыс. грн, дальше – шосткинская ТРК «Акцент» - 533,4 тыс. грн, ТРК «Видикон» - 243,8 тыс. грн…

Политика Пиар

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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