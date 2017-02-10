Сумские пограничники не пустили в Россию 200 мундштуков и трубок Украинец из Ровенской области спрятал в своем «Audi» почти 200 мундштуков и трубок для курения, а также 115 тысяч российских рублей.

5 апреля в пункте пропуска «Бачевск» пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда совместно с сотрудниками СБУ обнаружили скрытые от контроля большое количество курительных мундштуков и трубок ручной работы, а также иностранную валюту.

Осматривая автомобиль марки «Audi 80» украинской регистрации, на котором наш соотечественник выезжал в Россию, правоохранители в полости переднего бампера обнаружили 140 деревянных мундштуков для курения. Кроме этого в технологической полости у правой фары пограничный наряд обнаружил 30 деревянных трубок для курения ручной работы и в левой фаре - 23 купюры, номиналом 5000 рублей РФ каждая, на общую сумму 115 тыс. российских рублей.

Мужчина признался, что обнаруженный товар и средства он скрыл сознательно с целью незаконного перемещения через границу. Устройства для курения он планировал реализовать на территории России.

Следует отметить, что в октябре прошлого года пограничники Сумского отряда в пункте пропуска «Екатериновка» уже задерживали этого жителя Ровенщины, который, выезжая в Россию этим же автомобилем, скрыл от контроля в задних полостях правого и левого крыльев, а также в полости между передней декоративной решеткой и радиатором транспортного средства 280 деревянных трубок для курения ручной работы.

Сейчас денежные средства, устройства для курения и автомобиль 1988 года выпуска изъяты работниками таможни в установленном порядке для принятия соответствующего правового решения, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.