Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:01317

На Сумщине пограничники обнаружили старинную монету

Старинную монету начала ХVII века обнаружили 5 апреля в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни.

Во время осмотра рейсового автобуса, который следовал по маршруту «Киев - Москва», пограничный наряд обнаружил у гражданина Украины среди вещей монету времен Российской империи 1728 года выпуска.

Выявленную монету, которая, возможно, составляет культурную и историческую ценность, изъяли для проведения экспертизы. На правонарушителя составили соответствующие административные материалы, сообщает госпогранслужба.

Право Граница контрабанда

По тематике

Сумские пограничники не пустили в Россию 200 мундштуков и трубок
Сегодня 10:43

Сумские пограничники не пустили в Россию 200 мундштуков и трубок

Украинец из Ровенской области спрятал в своем «Audi» почти 200 мундштуков и трубок для курения, а также 115 тысяч российских...

04.04.2017 15:58

На Сумщине СБУ предупредила контрабанду в Россию исторических ценностей

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с пограничниками и таможенниками пресекли контрабанду в Россию старинных икон и монет....

На Сумщине задержали 15-летнего контрабандиста
04.04.2017 09:16

На Сумщине задержали 15-летнего контрабандиста

Сегодня ночью в Краснопольском районе пограничники отдела «Краснополье» Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через границу крупного рогатого скота....

Сумчанка везла в Россию 2 килограмма золота
31.03.2017 12:58

Сумчанка везла в Россию 2 килограмма золота

На границе с Россией пограничники обнаружили скрытую партию изделий из золота....

30.03.2017 12:06

Из-за сумских таможенников россиянам не достанется винницкая колбаса

29 марта работниками Сумской таможни ГФС вместе с сотрудниками Пограничного отряда и УСБУ в Сумской области пресечена попытка перемещения 210...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 17:15 CINETECH+, 2D - 15:20
«Послесвадебный разгром» Марка Лампрелла (Австралия, 2017)
«Послесвадебный разгром» Марка Лампрелла (Австралия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:00 21:50 23:25
«Видели ночь» Гэвина Вьесена (США, 2017)
«Видели ночь» Гэвина Вьесена (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:30 19:10
«Воины духа» Анны Мартиненко (Украина, 2017)
«Воины духа» Анны Мартиненко (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 16:20
«Уйти красиво» Зака Браффа (США, 2017)
«Уйти красиво» Зака Браффа (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 14:25 19:15 21:10 23:05
«Лекарство от здоровья» Гора Вербински (Германия, США, 2016с)
«Лекарство от здоровья» Гора Вербински (Германия, США, 2016с)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 12:45 17:35 20:15 23:00
«Призрак в доспехах» Руперта Сандерса (США, 2017)
«Призрак в доспехах» Руперта Сандерса (США, 2017)
Кино Космос
14:25 – 40 грн. 18:20 – 50 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.