На Сумщине пограничники обнаружили старинную монету

Во время осмотра рейсового автобуса, который следовал по маршруту «Киев - Москва», пограничный наряд обнаружил у гражданина Украины среди вещей монету времен Российской империи 1728 года выпуска.
Выявленную монету, которая, возможно, составляет культурную и историческую ценность, изъяли для проведения экспертизы. На правонарушителя составили соответствующие административные материалы, сообщает госпогранслужба.
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