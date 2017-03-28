На Сумщине пограничники обнаружили старинную монету Старинную монету начала ХVII века обнаружили 5 апреля в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни.

Во время осмотра рейсового автобуса, который следовал по маршруту «Киев - Москва», пограничный наряд обнаружил у гражданина Украины среди вещей монету времен Российской империи 1728 года выпуска.

Выявленную монету, которая, возможно, составляет культурную и историческую ценность, изъяли для проведения экспертизы. На правонарушителя составили соответствующие административные материалы, сообщает госпогранслужба.