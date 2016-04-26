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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:26266

Сумские армрестлеры отличились на чемпионате Украины

2-5 апреля в Харькове проходили сразу четыре чемпионата Украины по армрестлингу - среди юношей до 18 лет, среди юниоров до 21 года, среди ветеранов и инвалидов.

Анна Рыкун со своим тренером Иваном Пивоваровым

Более 300 участников из 22 регионов Украины во Дворце спорта «Локомотив» боролись за награды и за места в национальной сборной команде Украины, которая с 14 по 21 мая примет участие в чемпионате Европы в Польше.

На счету сумчан несколько призовых мест. Среди юниорок в категории до 55 кг сумчанка Анна Рыкун дважды стала чемпионкой – на правую и левую руку. Среди инвалидов сумчанин Николай Педоренко (до 55 кг) также отличился двумя первыми местами, Сергей Семеренко (до 80 кг) стал серебряным призером на левую руку. Владимир Касьяненко из Тростянца (80 кг) стал третьим на правую руку.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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