Сумские армрестлеры отличились на чемпионате Украины 2-5 апреля в Харькове проходили сразу четыре чемпионата Украины по армрестлингу - среди юношей до 18 лет, среди юниоров до 21 года, среди ветеранов и инвалидов.

Более 300 участников из 22 регионов Украины во Дворце спорта «Локомотив» боролись за награды и за места в национальной сборной команде Украины, которая с 14 по 21 мая примет участие в чемпионате Европы в Польше.

На счету сумчан несколько призовых мест. Среди юниорок в категории до 55 кг сумчанка Анна Рыкун дважды стала чемпионкой – на правую и левую руку. Среди инвалидов сумчанин Николай Педоренко (до 55 кг) также отличился двумя первыми местами, Сергей Семеренко (до 80 кг) стал серебряным призером на левую руку. Владимир Касьяненко из Тростянца (80 кг) стал третьим на правую руку.