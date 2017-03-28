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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине уничтожили восемь боеприпасов

5 апреля на Сумщине пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожили восемь минометных мин. Кроме того, граждане нашли гранату.

В частности, роменские пиротехники обезвредили в специально отведенном месте путем подрыва пять минометных мин калибра 76 мм и три калибра 82 мм. Первую партию боеприпасов накануне обнаружили граждане в лесу в Краснопольском районе. Взрывчатка лежала под деревом в 10 м от автодороги Глыбное - Осоевка и в 2 км от жилых домов с. Осоевка. Другую партию подозрительных металлических предметов нашел гражданин в разных точках лесной местности Краснопольского района. Ближайший боеприпас находился на расстоянии 500 м от жилых домов с. Самотоевка.

В этот же день в 16:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета около г. Тростянец. Спасатели прибыли на вызов и установили, что находка - это граната РГД-33. На нее наткнулся лесничий во время обхода территории лесного хозяйства на расстоянии 500 м от жилых домов. На месте обнаружения взрывоопасного предмета выставлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен прошлых войн могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101».

Право Боеприпасы

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