Сумские пограничники изъяли «AUDI A6» у молдаванина 5 апреля в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда обнаружили автомобиль с признаками повреждения номера кузова.

Во время проверки легкового автомобиля марки «AUDI A6» молдавской регистрации, на котором гражданин Молдовы въезжал в Украину, пограничный наряд обнаружил признаки возможной замены идентификационного номера кузова.

Сейчас транспортное средство 1995 года выпуска изъято в установленном порядке. О противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 290 (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) Уголовного кодекса Украины, сообщено работников Национальной полиции.