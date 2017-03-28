«Барса» проиграла в Одессе 5 апреля прошли игры 11-го тура чемпионата Украины по футболу U19 среди команд первуй лиги.

Сумская «Барса» играла на выезде с одесской «Жемчужиной» и уступила со счетом 1:2. После 11 туров наша команда продолжает занимать третье место в турнирной таблице с 20 очками. Однако теперь вплотную подобрались как раз одесситы, у которых 19 очков. Следующий матч «Барса» проведет в Сумах с «УФК Олимпик» (Харьков) 12 апреля.