«Барса» проиграла в Одессе

Сумская «Барса» играла на выезде с одесской «Жемчужиной» и уступила со счетом 1:2. После 11 туров наша команда продолжает занимать третье место в турнирной таблице с 20 очками. Однако теперь вплотную подобрались как раз одесситы, у которых 19 очков. Следующий матч «Барса» проведет в Сумах с «УФК Олимпик» (Харьков) 12 апреля.
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