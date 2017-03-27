Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:12121

Информация для сумчан: как применить уменьшенную ставку единого налога

В связи с многочисленными обращениями физических лиц - предпринимателей и общественных организаций по практическому применению ставок единого налога плательщиками второй группы ГФС согласно принятых органами местного самоуправления решений, Главное управление ГФС в Сумской области сообщает, что согласно п. 293.1 ст. 293 НКУ ставки единого налога для плательщиков второй группы устанавливается в процентах (фиксированные ставки) к размеру минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.

По состоянию на 01.01.2017 максимальная сумма единого налога составляет 640 гривен и уплачивается путем осуществления авансового взноса не позднее 20 числа (включительно) текущего месяца.

Согласно п. 295.2 ст. 295 Налогового кодекса Украины начисления авансовых взносов для плательщиков единого налога второй группы осуществляется контролирующими органами на основании заявления такого плательщика единого налога по размеру выбранной ставки единого налога.

В случае если сельский, поселковый или городской совет принимает решение об изменении ранее установленных ставок единого налога, единый налог уплачивается по таким ставкам, а физические лица - предприниматели имеют право подать заявление об изменении ставки плательщика единого налога.

Вместе с тем согласно п. 293.6 ст. 293 НКУ в случае осуществления плательщиками единого налога второй группы нескольких видов хозяйственной деятельности применяется максимальный размер ставки единого налога, установленный для таких видов хозяйственной деятельности.

В случае осуществления плательщиками единого налога второй группы хозяйственной деятельности на территориях более одного сельского, поселкового, городского совета или совета объединенных территориальных громад, созданных в соответствии с законом и перспективным планом формирования территорий громад, применяется максимальный размер ставки единого налога, установленный статьей 293 налогового кодекса Украины для соответствующей группы плательщиков единого налога (20 процентов размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года), сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

Общество Налоги

По тематике

Вчера 12:56

Вторая степень родства: наследие и подарки не облагаются налогом

С принятием Закона Украины от 23.02.17 г. №1910 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения наследства» указанная норма...

03.04.2017 17:55

За три месяца сумчане заплатили 750 миллионов налогов

По оперативной информации Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, по результатам работы 1 квартала 2017 года в Сводный бюджет направлено...

31.03.2017 12:10

Фискальная служба прекратила сопровождение программы OPZ

Государственная фискальная служба Украины приостановила сопровождение программного обеспечения «Система формирования и представления в органы ГФС средствами телекоммуникационной связи налоговой отчетности,...

29.03.2017 12:12

На Сумщине нарушители доначислили 20,5 миллионов начислений с зарплаты

С начала года ГУ ГФС в Сумской области проведено 16 проверок юридических лиц по вопросам начисления / перечисления и удержание...

27.03.2017 10:54

Малый бизнес заплатил в Сумах 55 миллионов единого налога

С начала 2017 года налогоплательщики, использующие в своей деятельности упрощенную систему налогообложения, уплатили в бюджет 55,6 миллионов гривен единого налога....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 17:15 CINETECH+, 2D - 15:20
«Послесвадебный разгром» Марка Лампрелла (Австралия, 2017)
«Послесвадебный разгром» Марка Лампрелла (Австралия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:00 21:50 23:25
«Видели ночь» Гэвина Вьесена (США, 2017)
«Видели ночь» Гэвина Вьесена (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:30 19:10
«Воины духа» Анны Мартиненко (Украина, 2017)
«Воины духа» Анны Мартиненко (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 16:20
«Уйти красиво» Зака Браффа (США, 2017)
«Уйти красиво» Зака Браффа (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 14:25 19:15 21:10 23:05
«Лекарство от здоровья» Гора Вербински (Германия, США, 2016с)
«Лекарство от здоровья» Гора Вербински (Германия, США, 2016с)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 12:45 17:35 20:15 23:00
«Призрак в доспехах» Руперта Сандерса (США, 2017)
«Призрак в доспехах» Руперта Сандерса (США, 2017)
Кино Космос
14:25 – 40 грн. 18:20 – 50 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.