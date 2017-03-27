Информация для сумчан: как применить уменьшенную ставку единого налога В связи с многочисленными обращениями физических лиц - предпринимателей и общественных организаций по практическому применению ставок единого налога плательщиками второй группы ГФС согласно принятых органами местного самоуправления решений, Главное управление ГФС в Сумской области сообщает, что согласно п. 293.1 ст. 293 НКУ ставки единого налога для плательщиков второй группы устанавливается в процентах (фиксированные ставки) к размеру минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.

По состоянию на 01.01.2017 максимальная сумма единого налога составляет 640 гривен и уплачивается путем осуществления авансового взноса не позднее 20 числа (включительно) текущего месяца.

Согласно п. 295.2 ст. 295 Налогового кодекса Украины начисления авансовых взносов для плательщиков единого налога второй группы осуществляется контролирующими органами на основании заявления такого плательщика единого налога по размеру выбранной ставки единого налога.

В случае если сельский, поселковый или городской совет принимает решение об изменении ранее установленных ставок единого налога, единый налог уплачивается по таким ставкам, а физические лица - предприниматели имеют право подать заявление об изменении ставки плательщика единого налога.

Вместе с тем согласно п. 293.6 ст. 293 НКУ в случае осуществления плательщиками единого налога второй группы нескольких видов хозяйственной деятельности применяется максимальный размер ставки единого налога, установленный для таких видов хозяйственной деятельности.

В случае осуществления плательщиками единого налога второй группы хозяйственной деятельности на территориях более одного сельского, поселкового, городского совета или совета объединенных территориальных громад, созданных в соответствии с законом и перспективным планом формирования территорий громад, применяется максимальный размер ставки единого налога, установленный статьей 293 налогового кодекса Украины для соответствующей группы плательщиков единого налога (20 процентов размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года), сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.