Сумские лесхозы завершили весеннюю посадку леса Благодаря благоприятным погодным условиям и качественной подготовке к началу весенних работ государственные предприятия Сумского бластного управления лесного и охотничьего хозяйства успешно провели весеннюю лесокультурную кампанию.

Всего план по посадке леса выполнен на 104%, сообщает пресс-служба ведомства.

В лидерах по объемам создания лесных культур Лебединский, Шосткинский, Свесский, Середина-Будский, Глуховский, Тростянецкий и Конотопский лесхозы.

Дополнение лесных культур провели на площади 1296 га, что составляет 112% к плану. Больше всего площади дополнили Тростянецкий, Конотопский, Ахтырский, Свесский, Лебединский, Шосткинский и Сумской лесхозы.

Наряду с этим, чтобы обеспечить собственные потребности в посадочном материале на следующий год, началась работа по посеву питомников. Из запланированных на нынешнюю весну 5,7 га уже высеяны 0,23 га.

«Все предприятия уже выполнили план по посадке леса, облесили места прошлогодних и частично нынешних срубов. Из запланированных на весну 1028 га уже успели создать лесные культуры на площади 1064 га. Учитывая же благоприятные погодные условия, посадка леса продолжается», - прокомментировал ход лесокультурной кампании заместитель начальника Сумского ОУЛОХ Александр Товстуха.