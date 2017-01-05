В Сумах СБУ пресекла незаконную деятельность фейковой «территориальной громады» Деятельность так называемой «территориальной общины Сум», представители которой, исказив украинское законодательство, пытались создать незаконные органы управления и взять на себя функции местных государственных и коммунальных структур, прекратила Служба безопасности Украины совместно с полицией.

Мошенники организовали фиктивную регистрацию так называемых «народных предпринимателей», склоняя представителей бизнеса платить налоги не государству, а вновь созданной «налоговой системе». Всего на «удочку» аферистов попалось тридцать предпринимателей, которым дельцы выдали фейковые свидетельства о регистрации бизнеса.

Во время обысков по месту жительства двух организаторов аферы правоохранители изъяли фиктивные печати, книги регистраций «народных предпринимателей», фиктивную документацию о якобы принадлежности злоумышленникам ряда коммунальных зданий в Сумах, которые они планировали захватить в ближайшее время.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия, сообщает пресс-центр СБ Украины.