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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумским чиновникам доверили автоматы

5 апреля главы райгосадминистраций и районных советов, мэры городов и объединенных территориальных громад области во главе с главой Сумской облгосадминистрации Николаем Клочко прошли инструкторско-методические обучение на военном полигоне в с. Стецьковка Сумского района.

Руководители городов и районов области стреляли из пистолетов Макарова и автоматов Калашникова по мишеням, бросали гранаты, учились тактике ведения боя.

Как рассказал глава ОГА, последний раз он брал в руки оружие год назад, когда находился с гуманитарной миссией в зоне АТО. Тогда военнослужащие устроили для гостей из Сумщины подобные учения на полигоне.

«Мероприятие, которое мы провели сегодня, играет важную роль в обеспечении обороноспособности нашего государства и Сумской области, - отметил Николай Клочко. - В целом учения доказали, что Сумская область готова к адекватному реагированию на внешнюю угрозу. Я считаю, что такие сборы необходимы, они способствуют подъему боевого духа и повышению военных навыков у наших руководителей».

Занятия были одновременно и обучением, и соревнованием, и серьезной подготовкой для руководителей области. Побывав там, среди военных, каждый из них пожелал, чтобы эти знания не пригодились им в реальной жизни, чтобы мишени были из фанеры, патроны холостыми, а небо над Сумщине и всей Украины - только мирным.

Общество Военные учения

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