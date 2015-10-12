Сумским чиновникам доверили автоматы

Руководители городов и районов области стреляли из пистолетов Макарова и автоматов Калашникова по мишеням, бросали гранаты, учились тактике ведения боя.
Как рассказал глава ОГА, последний раз он брал в руки оружие год назад, когда находился с гуманитарной миссией в зоне АТО. Тогда военнослужащие устроили для гостей из Сумщины подобные учения на полигоне.
«Мероприятие, которое мы провели сегодня, играет важную роль в обеспечении обороноспособности нашего государства и Сумской области, - отметил Николай Клочко. - В целом учения доказали, что Сумская область готова к адекватному реагированию на внешнюю угрозу. Я считаю, что такие сборы необходимы, они способствуют подъему боевого духа и повышению военных навыков у наших руководителей».
Занятия были одновременно и обучением, и соревнованием, и серьезной подготовкой для руководителей области. Побывав там, среди военных, каждый из них пожелал, чтобы эти знания не пригодились им в реальной жизни, чтобы мишени были из фанеры, патроны холостыми, а небо над Сумщине и всей Украины - только мирным.
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