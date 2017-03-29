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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В СНАУ выбрали мисс

Корону «Мисс СНАУ - 2017» завоевала представительница факультета экономики и менеджмента вуза.

5 апреля в молодежно-развлекательном центре СНАУ 8 очаровательных девушек соревновались за корону и титул «Мисс СНАУ-2017».

В этом году конкурс проходил в стиле «Голливуд»: каждая из участниц пыталась убедить жюри и зрителей в зале, что именно она - самая яркая звезда СНАУ.

Участницы в полной мере продемонстрировали свои таланты: зажигательные танцы от представительниц факультетов агротехнологий и природопользования, экономики и менеджмента, а также юридического и инженерно-технологического факультетов просто «взорвали» зал. Лирические песни в исполнении иностранной студентки, а также участницы от факультета ветеринарной медицины никого не оставили равнодушными, так же, как и картина, прямо на сцене нарисованная представительницей биолого-технологического факультета. Целое шоу устроила на сцене участница от факультета пищевых технологий, продемонстрировав собственноручно созданную по своим же эскизам коллекцию одежды.

Кроме самого главного титула, который достался Анне Проценко с факультета эеономики и менеджмента, а также двух вице-мисс, которыми стали Любовь Канивец (факультет пищевых технологий) и Валерия Дубова (факультет агротехнологий и природопользования), были и другие призы и подарки, которые достались всем без исключения учасницам:

Мисс Улыбка - Юлия Подоляка (юридический факультет);

Мисс Энергичность - Анна Проценко (факультет экономики и менеджмента);

Мисс Нежность - Яна Могилина (инженерно-технологический факультет);

Мисс Артистичность - Юлия Кравченко (факультет ветеринарной медицины);

Мисс Оригинальность - Марина Семенюта (биолого-технологический факультет);

Мисс Индивидуальность - Мелбар Сибанда (представительница иностранных студентов)

Мисс Эрудиция - Валерия Дубова (факультет агротехнологий и природопользования)

Мисс Изящество - Любовь Канивец (факультет пищевых технологий);

Мисс Интернет-любимица - Анна Проценко;

Мисс Фото - Любовь Канивец;

Мисс Зрительских симпатий - Марина Семенюта.

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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