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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:49184

На Сумщине пенсионер-рецидивист пошел на шестое преступление

Имея пять судимостей за совершение имущественных преступлений, 60-летний житель поселка Низы совершил очередное ограбление - открыто отобрал у своего знакомого мощный фонарь.

Как выяснили в ходе следствия работники Сумского районного отдела полиции, 60-летний мужчина, за плечами которого 5 судимостей за совершение тяжких корыстных преступлений, в тот день пришел к своему знакомому по делам. Владелец дома, будучи больным и гораздо старшим, гостя принял радушно, даже несмотря на то, что среди односельчан тот заслужил репутацию бездельника и пьяницы, и живет исключительно за счет престарелой матери, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Находясь в чужом доме, визитер увидел новенький мощный фонарь, подаренный дедушке родственниками. Поэтому злоумышленник, прихватив прибор с собой, отправился домой. На возмущение старого, мол, что же это творится среди белого дня, дерзко ответил: «Я - вор», и вышел из дома.

«Информацию о происшествии было внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст. 186 УК Украины (грабеж), квалифицирующим признаком которого является совершение повторно, - комментирует ситуацию и.о. начальника Сумского районного отдела полиции Виталий Ткаченко, - следователи уже сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления. Сейчас ему грозит очередной срок заключения от четырех до шести лет».

Право Грабеж

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