На Сумщине будут судить разбойников-подростков До 12 лет лишения свободы грозит 6 разбойникам, среди которых 4 – несовершеннолетних.

Прокуратурой Сумской области направлено в суд обвинительный акт в отношении 6 человек, 4 из которых несовершеннолетние, которые обвиняются в разбойном нападении, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 187 УК Украины). Досудебное расследование в уголовном производстве проводилось следственным управлением ГУ НП в Сумской области.

Установлено, что в январе 2017 года 32-летний житель г. Конотоп сообщил, что в его дом ворвались неизвестные лица, которые избили его и забрали телевизор, мобильный телефон и кальян. В результате разбойного нападения мужчина получил телесные повреждения средней тяжести. Сотрудникам полиции удалось в кратчайшие сроки установить и задержать разбойников, у которых при обыске было изъято имущество потерпевшего.

Как сообщила начальник отдела прокуратуры области Елена Луцик, нападающими оказались шестеро местных жителей в возрасте от 16 до 21 лет, двое из которых уже попадали в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений и незаконное хранение наркотиков. Задержанные в содеянном сознались. Объяснили, что накануне они отдыхали за бутылкой спиртного, после чего один из них предложил совершить разбойное нападение на своего знакомого. Подогретые алкоголем молодые люди на такое предложение согласились.

По ходатайству прокуратуры к двум обвиняемым применена меры пресечения в виде содержания под стражей и домашний арест, в отношении других - личное обязательство. Начато судебное разбирательство. Государственное обвинение поддерживается прокуратурой области, нападавшим грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.