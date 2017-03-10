Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:18159

На Сумщине будут судить разбойников-подростков

До 12 лет лишения свободы грозит 6 разбойникам, среди которых 4 – несовершеннолетних.

Прокуратурой Сумской области направлено в суд обвинительный акт в отношении 6 человек, 4 из которых несовершеннолетние, которые обвиняются в разбойном нападении, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 187 УК Украины). Досудебное расследование в уголовном производстве проводилось следственным управлением ГУ НП в Сумской области.

Установлено, что в январе 2017 года 32-летний житель г. Конотоп сообщил, что в его дом ворвались неизвестные лица, которые избили его и забрали телевизор, мобильный телефон и кальян. В результате разбойного нападения мужчина получил телесные повреждения средней тяжести. Сотрудникам полиции удалось в кратчайшие сроки установить и задержать разбойников, у которых при обыске было изъято имущество потерпевшего.

Как сообщила начальник отдела прокуратуры области Елена Луцик, нападающими оказались шестеро местных жителей в возрасте от 16 до 21 лет, двое из которых уже попадали в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений и незаконное хранение наркотиков. Задержанные в содеянном сознались. Объяснили, что накануне они отдыхали за бутылкой спиртного, после чего один из них предложил совершить разбойное нападение на своего знакомого. Подогретые алкоголем молодые люди на такое предложение согласились.

По ходатайству прокуратуры к двум обвиняемым применена меры пресечения в виде содержания под стражей и домашний арест, в отношении других - личное обязательство. Начато судебное разбирательство. Государственное обвинение поддерживается прокуратурой области, нападавшим грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Разбой

По тематике

Вчера 15:04

На Сумщине дали 9 лет за разбойное нападение на пенсионера

К 9 годам лишения свободы приговорены разбойники, ограбившие 61-летнего конотопчанина....

04.04.2017 13:34

Двое сумских студентов попались на ночном разбое

Работники сумской полиции задержали двух местных жителей по подозрению в совершении разбойного нападения на молодого жителя областного центра....

31.03.2017 13:14

В Сумах будут судить школьников за разбой

Направлен в суд обвинительный акт в отношении группы несовершеннолетних, совершивших разбойное нападение.... 1

15.03.2017 08:30

На Сумщине братья с Черниговщины занимались разбоем

По подозрению в совершении разбойного нападения задержаны два брата....

10.03.2017 16:16

На Сумщине супругов признали виновными в разбойном нападении

Прокуратурой Сумской области поддержано государственное обвинение по семейной паре по обвинению в совершении разбойного нападения в с. Олешня Ахтырского района....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 17:15 CINETECH+, 2D - 15:20
«Послесвадебный разгром» Марка Лампрелла (Австралия, 2017)
«Послесвадебный разгром» Марка Лампрелла (Австралия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:00 21:50 23:25
«Видели ночь» Гэвина Вьесена (США, 2017)
«Видели ночь» Гэвина Вьесена (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:30 19:10
«Воины духа» Анны Мартиненко (Украина, 2017)
«Воины духа» Анны Мартиненко (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 16:20
«Уйти красиво» Зака Браффа (США, 2017)
«Уйти красиво» Зака Браффа (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 14:25 19:15 21:10 23:05
«Лекарство от здоровья» Гора Вербински (Германия, США, 2016с)
«Лекарство от здоровья» Гора Вербински (Германия, США, 2016с)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 12:45 17:35 20:15 23:00
«Призрак в доспехах» Руперта Сандерса (США, 2017)
«Призрак в доспехах» Руперта Сандерса (США, 2017)
Кино Космос
14:25 – 40 грн. 18:20 – 50 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.