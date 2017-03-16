В сумских троллейбусах и автобусах можно расплатиться без наличных

Стикеры с QR-кодами с 6 апреля размещены в коммунальных автобусах и троллейбусах, поэтому пассажиры могут оплачивать проезд по безналу.
Процедуру электронной оплаты журналистам продемонстрировал директор сумской филиала ПАО КБ «ПриватБанк» Игорь Чернявский. Во-первых, необходимо открыть мобильное приложение Приват24 и выбрать сканер QR-кодов. Во-вторых, отсканировать QR-код на специальном стикере, который находится в салоне. В-третьих, выбрать карту, с которой будет осуществляться оплата проезда. В-четвертых, «прокомпостировать» билет, который появится на экране.
Пошаговая схема оплаты подробно расписана на стикере, где изображен QR-код. Пассажир, который воспользовался сервисом, может самостоятельно отследить детали (дата и время) оплаты на своем гаджете. Все данные сохраняются автоматически.
Стоит отметить, что покупая электронный билет, сумчанам переплачивать не придется, ведь дополнительные взыскания отсутствуют.
Работники КП «Электроавтотранс» были ознакомлены с особенностями электронных билетов и готовы помогать пассажирам в овладении нововведения.
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