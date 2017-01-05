На Сумщине прогнозируют осложнение погодных условий По прогнозам Сумского и Харьковского центров по гидрометеорологии, в период с 7 по 9 апреля на территории области ожидается осложнение погодных условий.

7 апреля - грозы, местами шквалы 15-20 м/с и град. 8 апреля - ветер 7-12 м/с и дождь, местами с мокрым снегом. 9 апреля - ночью дождь и мокрый снег, утром порывы ветра 15-20 м/с. Спасатели предупреждают: при неблагоприятных погодных условиях будьте крайне осторожны во время пребывания на улице, не ходите по под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами. Поскольку порывы ветра могут вызвать их повреждение, сообщает управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.