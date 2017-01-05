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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:59451

На Сумщине прогнозируют осложнение погодных условий

По прогнозам Сумского и Харьковского центров по гидрометеорологии, в период с 7 по 9 апреля на территории области ожидается осложнение погодных условий.

7 апреля - грозы, местами шквалы 15-20 м/с и град. 8 апреля - ветер 7-12 м/с и дождь, местами с мокрым снегом. 9 апреля - ночью дождь и мокрый снег, утром порывы ветра 15-20 м/с.

Спасатели предупреждают: при неблагоприятных погодных условиях будьте крайне осторожны во время пребывания на улице, не ходите по под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами. Поскольку порывы ветра могут вызвать их повреждение, сообщает управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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