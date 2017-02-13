В Тростянецком районе капитально ремонтируют воздушную линию электропередач Специалисты филиала «Тростянецкий РЭС» ПАО «Сумыоблэнерго» работают над обустройством по сути новой линини электропередач.

Во время выполнения капитальных ремонтов линий электропередач и оборудования, специалисты энергокомпании стараются максимально сократить время обесточиваний потребителей электроэнергии. Для этого работы выполняются поэтапно. Именно по этому пути пошли в филиале «Тростянецкий РЭС».

На I этапе реконструкции воздушной линии г. Тростянец (ул. Героев Крут) в марте специалисты филиала провели подготовительные работы - обрезали ветви вблизи линий электропередач и выставили 52 опоры.

Выполнение работ на II этапе практически не требует обесточивания потребителей при соблюдении требований ПБЭЭ. Сейчас поступают материалы (траверсы, изоляторы, провод СИП и др.), поэтому работы по капитальному ремонту этого участка планируют завершить в кратчайшие сроки. III этап предусматривает монтаж вводов, шкафов учета, заземляющих устройств и включение смонтированной линии в работу.

К тому же, учитывая обращения потребителей с. Каменка о неудовлетворительном техническом состоянии ВЛ-0,4 кВ от КТП №341, в марте наши специалисты заменили 2,14 км провода А-16 на более надежный - А-35.

Все работы направлены на улучшение качества энергоснабжения, повышения надежности электрооборудования, а монтаж проводов СИП еще и предотвращает поражение током во время неблагоприятных погодных условий.