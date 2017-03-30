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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:49255

Конотопчанин опустошил банковский счет своего собутыльника

По подозрению в совершении кражи сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя Конотопа, который, воспользовавшись случаем, по своему усмотрению распорядился банковской карточкой своего нетрезвого приятеля, сняв с нее почти три тысячи гривен.

В дежурную часть отдела полиции обратился 31-летний конотопчанин, который сообщил, что его обокрал приятель. По словам заявителя, во время совместного отдыха с друзьями за бутылкой спиртного у них закончился алкоголь. Поскольку он находился в нетрезвом состоянии, то попросил своего друга сходить в магазин и приобрести еще бутылку водки, при этом отдал ему свою банковскую карточку и сообщил ПИН-код. Но покупок он так и не дождался: вместо оговоренной суммы средств горе-товарищ полностью опустошил его счет и перестал выходить на связь.

Работники полиции проверили версию заявителя, и она полностью нашла свое подтверждение. К краже действительно «приложил руку» 35-летний приятель потерпевшего. Мужчина сразу признался в содеянном и пояснил: как только банковская карта оказалась в его руках, он направился к ближайшему банкомату, где и решил совершить кражу. Сняв со счета своего товарища 2 965 гривен, продолжил свой отдых в одном из местных кафе.

Следователи полиции в отношении мужчины открыли уголовное производство по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража

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