В Ромнах подросток обокрал квартиру одноклассника Роменские полицейские разоблачили 15-летнего школьника, проникшего в квартиру одноклассника и укравшего дорогой ноутбук.

В Роменский отдел полиции с заявлением о краже обратилась 35-летняя жительница города. Женщина сообщила: только что в ее квартиру проник неизвестный злоумышленник и похитил ноутбук. На место происшествия сразу выехал наряд полиции.

Во время проверки правоохранители установили, что о возможной краже заявительница узнала от своего соседа, который и сообщил, что видел парня, покидавшего ее квартиру через окно. Выяснив приметы, полицейские быстро вычислили предполагаемого злоумышленника - им оказался 15-летний одноклассник сына заявительницы. Уже дома у которого полицейские и изъяли похищенную вещь.

В содеянном подросток признался и объяснил, что заранее позаботился, чтобы в квартиру можно было проникнуть без лишних трудностей. Как выяснилось, за некоторое время до кражи парень вместе с компанией заходил домой к своему однокласснику. И пока тот выходил в другую комнату, он незаметно для всех остальных открыл на кухне окно. Затем, когда все разошлись каждый по своим делам, в том числе - и сын заявительницы, горе-приятель вернулся. Забравшись через окно в помещение, он быстро нашел ноутбук, и таким же образом спокойно оставил обобранное жилье.

Сейчас по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража), а похищенное вернули владелице. За содеянное несовершеннолетнему может грозить до шести лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.