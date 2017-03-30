В Шостке псевдогазовщица обокрала 79-летнего пенсионера Мужчина впустил в свой дом незнакомку, которая назвалась сотрудницей газовой службы. Под предлогом проверки газового счетчика женщина на несколько минут зашла на кухню, а после ее визита пожилой хозяин обнаружил пропажу сбережений в сумме 2300 гривен и некоторых своих документов.

В Шосткинский отдел полиции с заявлением о краже денег обратился 79-летний житель Шостки. Работники полиции немедленно выехали на вызов и опросили заявителя.

Как пояснил потерпевший дедушка, днем в его квартиру постучала неизвестная молодая женщина, которая назвалась представительницей местной газоснабжающей компании. Под предлогом проверки показателей газового счетчика она зашла на кухню, и спустя несколько минут ушла, пообещав скоро вернуться назад. Заподозрив неладное, пенсионер проверил тайник со сбережениями, и обнаружил пропажу 2300 гривен, остававшихся у него с и без того небольшой пенсии.

«Сейчас принимаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и задержанию подозреваемой, - комментирует временно исполняющий обязанности начальника Шосткинского отдела полиции Валерий Строкач. - Мы вновь призываем граждан к осторожности в общении с незнакомыми людьми. Советуем не впускать в свои дома незнакомцев. Если же неожиданные визитеры представляются сотрудниками пенсионного фонда, социальными работниками, представителями горгаза, энергосбыта и т.д. - требуйте у них документы, подтверждающие их личность и полномочия. По возможности позвоните в учреждения, где они якобы работают, и уточните имеющуюся информацию. В том же случае, если к вам пришли подозрительные лица, немедленно звоните на линию «102», или обращайтесь в ближайший отдел полиции».

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Правоохранители делают все возможное, чтобы найти злоумышленницу и вернуть потерпевшему похищенные сбережения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.