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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:0121

На Сумщине переписка в социальной сети довела до криминала

В Шостке при переписке в социальной сети подросток обвинил своего оппонента в безграмотности, а тот, обидевшись, потребовал от него 50 гривен «морального» возмещения. Позже, заручившись поддержкой старших товарищей, 13-летний школьник при встрече отобрал у «должника» мобильный телефон и кольцо, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению.

В Шосткинский отдел полиции с заявлением обратилась 46-летняя жительница Шостки, рассказавшая, что у ее 15-летнего сына сверстники забрали мобильный телефон и кольцо. Полицейские провели проверку и установили причастность к преступлению 13-летнего местного мальчика и двух его старших товарищей, выступавших «группой поддержки». Подростков нашли и опросили.

Выяснилось, что все началось с обычной переписки в социальной сети. Пострадавший подросток обвинил своего знакомого в безграмотности, а тот, обидевшись, потребовал от него 50 гривен морального ущерба.

Спустя несколько дней, во время личной встречи, выяснилось, что сумма «долга» удвоилось, и подросток уже должен 100 гривен. Поскольку денег у потерпевшего при себе не было, при молчаливой поддержке двух своих товарищей, стоявших рядом, 13-летний злоумышленник отобрал у «должника» мобильный телефон и недорогое кольцо.

Чужой мобильный подростки успели сдать в ломбард, попросив в этом помощи у случайного прохожего, а кольцо у одного из полицейские изъяли. Сейчас родители подозреваемого полностью возместили потерпевшему причиненный материальный ущерб. Уголовное производство, открытое по признакам ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж», уже направлены в суд. Впрочем, из-за возраста, который не позволяет привлекать к уголовной ответственности малолетних граждан, к парню будут применены меры воспитательного характера, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Грабеж

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