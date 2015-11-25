Под Сумами военнообязанные восстанавливали навыки

В соответствии с планом подготовки Сумского областного военного комиссариата по плану оперативного командования «Север» на военном полигоне проводились учебные сборы с военнообязанными отряда обороны Ямпольского районного военного комиссариата. Занятия проводились в течение десяти суток. Около 300 военнообязанных под руководством опытных инструкторов, которые имеют боевой опыт участия в АТО, занимались восстановлением боевых навыков.
Инструкторы были из офицеров военного комиссариата и ОО «Комитет национальной безопасности». Во время собрания были проведены занятия по огневой, инженерной, тактико-специальной, медицинской, разведывательной подготовок. По окончании мероприятия на торжественном построении и.о. Сумского областного военного комиссара подполковник Олег Скичко наградил лучших. Грамотами от главы Сумской ОГА был награжден 5 военнообязанных и 42 получили грамоты от областного военного комиссара.
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