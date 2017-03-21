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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:42244

Готов к игре: на Сумщине школьник напугал товарища «группой смерти»

Полиция Липовой Долины обнаружила школьника-шутника, решившего разыграть своего друга. Он отправил приятелю смс-сообщение угрожающего содержания, в котором назвал себя куратором закрытой интернет-группы.

В последнее время, учитывая резонанс и ту опасность, которую представляют для подростков и студенческой молодежи закрытые интернет-группы, работники полиции проводят ряд профилактических и разъяснительных мероприятий, чтобы обезопасить молодежь от участия в «группах смерти».

Однако работа правоохранительных органов в этом направлении значительно усложняется тем, что дети, не осознавая опасности, часто сами ищут в соцсетях такие контакты, или же прибегают к розыгрышам, пугая сверстников телефонными звонками или смс-сообщениями.

Недавно подобный случай произошел в Липовой Долине. Ученик одной из школ после ссоры с приятелем решил того напугать. Зная об определенном страхе своего друга перед такими «играми», он отправил ему СМС следующего содержания: «Готов к игре, лучше бы ты этого не делал».

Получив сообщение, парень поверил, что кто-то зарегистрировал его в группе, и серьезно испугался. Перепугался за товарища и сам «шутник», поскольку подумал, что тот может действительно что-то себе причинить.

В результате работникам полиции пришлось успокаивать обоих школьников. Друзьям объяснили всю опасность и бессмысленность таких «шуток», и горе-приятель пообещал больше никогда и никого так не разыгрывать.

Правоохранители снова обращаются ко всем родителям с призывом уделять больше внимания своим детям, больше времени проводить с ними, объяснять все опасности, которые могут ожидать их в интернет-пространстве, и рассказать о последствиях жестоких или поспешных поступков. Самым же подросткам полицейские советуют не отвечать на смс-сообщения с незнакомых номеров или от анонимных абонентов, а сразу сообщать о них взрослым - родителям, учителям, или в ближайшее отделение полиции или по телефону «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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