Сумчане дважды обыграли днепрян

В рамках второго этапа высшей лиги БК «СумДУ» принимал днепровскую команду «ДОС ДЮСШ-ДОР». Обе встречи завершились победами наших баскетболистов. В четверг - 77-73 (20-13, 19-21, 19-17, 19-22), в пятницу - 98-66 (29-13, 21-22, 23-19, 25-12).
После этих встреч на счету нашей команды 10 побед в 18 играх и по-прежнему третье место.
24-25 марта в рамках второго этапа чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге БК «СумДУ» принимал «Черкасских мавп-2»....
10-11 марта БК «СумГУ» сыграл первые матчи в рамках второго этапа чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге....
3-4 марта БК «СумГУ» принимал одного из лидеров группы 1 высшей лиги чемпионата Украины по баскетболу «КГПУ» из Кривого Рога....
17-18 февраля БК «СумДУ» принимал дома БК «Мариуполь»....
10-11 февраля прошли игры между БК «СумДУ» и БК «Кремень-2» из Кременчуга....