Сумчане дважды обыграли днепрян 6-7 апреля в Сумах прошли игры 21-го тура чемпионата Украины по баскетболу.

В рамках второго этапа высшей лиги БК «СумДУ» принимал днепровскую команду «ДОС ДЮСШ-ДОР». Обе встречи завершились победами наших баскетболистов. В четверг - 77-73 (20-13, 19-21, 19-17, 19-22), в пятницу - 98-66 (29-13, 21-22, 23-19, 25-12).

После этих встреч на счету нашей команды 10 побед в 18 играх и по-прежнему третье место.