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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:31117

Шосткинского майора полиции хотят посадить под домашний арест

На Сумщине заместителю начальника районного отдела полиции сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Прокуратурой Сумской области сегодня, 7 апреля 2017 года, заместителю начальника Шосткинского отдела полиции вручено извещение о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Действия правоохранителя квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Кроме того, в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля.

Напоминаем, что майор полиции обязал физическое лицо платить ему ежемесячно определенную сумму за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности. В частности 21 марта 2017 года предприниматель через посредника передал для полицейского 7 тыс. грн.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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