Под Сумами хотят забрать самозахаченную землю у нерадивого предпринимателя

Сумской местной прокуратурой при реализации функции представительства выявлен факт самовольного занятия земельного участка лесного фонда общей площадью почти 1,5 га и стоимостью свыше 100 тыс. грн, расположенного вблизи села Радьковка Стецьковского сельского совета.
Установлено, что частное лицо, которое неоднократно попадало в поле зрения журналистов по земельным вопросам, забором оградило как земельные участки, предоставленные ему в собственность, так и участок, находящийся между ними и который находится в постоянном пользовании ГП «Сумское лесное хозяйство».
Такими действиями нарушены требования Земельного и Лесного кодексов Украины, в соответствии с которыми обязательным условием фактического использования земельного участка является наличие у лица, которое его использует, правоустанавливающих документов на него.
Как сообщил заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Владимир Мороз, прокуратурой заявлен иск об освобождении самовольно занятого земельного участка и возвращении его в государственную собственность. Сейчас по этому гражданскому делу Сумским районным судом открыто производство, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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