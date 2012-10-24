Под Сумами хотят забрать самозахаченную землю у нерадивого предпринимателя Прокуратура в судебном порядке требует у недобросовестного пользователя освободить самовольно занятый земельный участок.

Сумской местной прокуратурой при реализации функции представительства выявлен факт самовольного занятия земельного участка лесного фонда общей площадью почти 1,5 га и стоимостью свыше 100 тыс. грн, расположенного вблизи села Радьковка Стецьковского сельского совета.

Установлено, что частное лицо, которое неоднократно попадало в поле зрения журналистов по земельным вопросам, забором оградило как земельные участки, предоставленные ему в собственность, так и участок, находящийся между ними и который находится в постоянном пользовании ГП «Сумское лесное хозяйство».

Такими действиями нарушены требования Земельного и Лесного кодексов Украины, в соответствии с которыми обязательным условием фактического использования земельного участка является наличие у лица, которое его использует, правоустанавливающих документов на него.

Как сообщил заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Владимир Мороз, прокуратурой заявлен иск об освобождении самовольно занятого земельного участка и возвращении его в государственную собственность. Сейчас по этому гражданскому делу Сумским районным судом открыто производство, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Как стало известно «Данкору», речь идет о части военного полигона, за которую судится военная прокуратура.