Спасатели накануне Пасхи провели беседу с батюшками Спасатели накануне Пасхи провели беседу с настоятелями храмов Конотопско-Глуховской епархии.

Пасха - один из важнейших христианских праздников, который связан не только со службой и освящением пасхальных блюд, но и с массовым использованием открытого огня, в частности, свечей и лампадок. Во время праздничных богослужений количество прихожан в храмах растет в разы, поэтому особое внимание спасателей приковано к обеспечению противопожарной защиты культовых сооружений. Чтобы обезопасить население во время празднования одного из крупнейших православных праздников, работники подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям проводят профилактическую работу со священнослужителями по обеспечению пожарной безопасности.

5 апреля в г. Конотоп на базе храма Всех Святых специалисты районного отдела управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области провели лекцию на противопожарную тематику с руководителями религиозных учреждений Конотопско-Глуховской епархии. Спасатели отметили необходимость обеспечения церквей огнетушителями, на содержании в надлежащем состоянии эвакуационных путей и выходов, на исправности и правильной эксплуатации электросетей и отопительных приборов. Для лучшего усвоения полученной информации и распространения среди прихожан присутствующие получили тематические памятки.

Накануне праздника спасатели призывают верующих быть осмотрительными и крайне осторожными при использовании открытого огня, не забывать о правилах безопасности и поведения в многолюдном месте. Во время освящения куличей надо позаботиться о том, чтобы зажженная свеча не касалась полиэтилена или корзины. Также необходимо быть осторожными с огнем, чтобы избежать пожара и травмирования людей. Готовя праздничные блюда, не стоит забывать о правилах безопасности при эксплуатации печей, газовых и электрических приборов. Ни в коем случае нельзя оставлять детей самих, особенно когда в доме раскаленная печь или горит газ. Во время отдыха на природе не надо забывать о соблюдении правил пожарной безопасности.