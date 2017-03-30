В Сумах пройдет игра чемпионата Украины среди аматоров

В связи с подготовительным работам на поле стадиона в Николаевке стартовый матч весенней части любительского чемпионата Украины серебряный призер чемпионата Сумской области проведет на поле футбольного центра «Барса» в Сумах.
Матч начнется 8 апреля в 15:00. Подопечные Артема Радионова будут принимать соседа по турнирной таблице - «Єдність» с Плисок.
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