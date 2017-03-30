В Сумах пройдет игра чемпионата Украины среди аматоров «Виктория» из Николаевки примет на стадионе ФЦ «Барса» команду «Єдність» из Плисок.

В связи с подготовительным работам на поле стадиона в Николаевке стартовый матч весенней части любительского чемпионата Украины серебряный призер чемпионата Сумской области проведет на поле футбольного центра «Барса» в Сумах.

Матч начнется 8 апреля в 15:00. Подопечные Артема Радионова будут принимать соседа по турнирной таблице - «Єдність» с Плисок.