«СумДУ» стал чемпионом первой лиги Сегодня, 7 апреля, в Сумах прошел второй матч финальной серии чемпионата Украины по футзалу в первой лиге.

МФК «СумДУ» принимал на паркете легкоатлетического манежа одесскую команду «Деливери». После гостевой победы неделю назад сегодня также сильнее были сумчане – 5:3, которые таким образом победили одесскую команду в серии 2:0.