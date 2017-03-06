«СумДУ» стал чемпионом первой лиги

МФК «СумДУ» принимал на паркете легкоатлетического манежа одесскую команду «Деливери». После гостевой победы неделю назад сегодня также сильнее были сумчане – 5:3, которые таким образом победили одесскую команду в серии 2:0.
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