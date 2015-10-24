Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:43346

Сумские бодибилдеры отличились в Киеве

8 апреля прошел один из самых престижных турниров по бодибилдингу в Украине – Открытый Кубок Киева.

Игорь Глуходед стал вторым

ironworld.ru

Более 350 спортсменов в 18 категориях боролись за медали турнира на сцене Центра культуры и искусств НТУУ «КПИ», сообщает ironworld.ru.

Среди призеров и двое сумчан. В категории «Бодибилдинг до 80 кг» третье место занял Руслан Макошенец, в категории «Бодибилдинг до 90 кг» второе место занял Игорь Глуходед. Также стоит отметить Юлию Мануйлович из Шостки, занявшую шестое место в категории «Бодифитнес до 163 см».

Спорт Бодибилдинг

По тематике

В Сумах соревновались бодибилдеры
03.04.2017 08:31

В Сумах соревновались бодибилдеры

1 апреля в ДК ООО «Маш-сервис» прошел открытый чемпионат Сумской области по бодибилдингу, менс физик и бикини....

30.03.2017 10:47

В Сумах пройдет чемпионат области по бодибилдингу

1 апреля в Сумах пройдет Открытый чемпионат области по бодибилдингу, бикини и менс физик....

Сумские бодибилдеры отличились на чемпионате Украины
25.10.2016 08:30

Сумские бодибилдеры отличились на чемпионате Украины

22-23 октября в Одессе проходил чемпионат Украины по бодибилдингу и фитнесу....

Сумчанин выиграл кубок Украины по бодибилдингу
26.04.2016 10:41

Сумчанин выиграл кубок Украины по бодибилдингу

23-24 апреля в Черновцах проходи соревнования на кубок Украины по бодибилдингу....

Сумские бодибилдеры – в призах на чемпионате Украины
24.10.2015 19:25

Сумские бодибилдеры – в призах на чемпионате Украины

В Днепропетровске прошел Чемпионат Украины по бодибилдингу и фитнесу....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 17:15 CINETECH+, 2D - 15:20
«Послесвадебный разгром» Марка Лампрелла (Австралия, 2017)
«Послесвадебный разгром» Марка Лампрелла (Австралия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:00 21:50 23:25
«Видели ночь» Гэвина Вьесена (США, 2017)
«Видели ночь» Гэвина Вьесена (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:30 19:10
«Воины духа» Анны Мартиненко (Украина, 2017)
«Воины духа» Анны Мартиненко (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 16:20
«Уйти красиво» Зака Браффа (США, 2017)
«Уйти красиво» Зака Браффа (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 14:25 19:15 21:10 23:05
«Лекарство от здоровья» Гора Вербински (Германия, США, 2016с)
«Лекарство от здоровья» Гора Вербински (Германия, США, 2016с)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 12:45 17:35 20:15 23:00
«Призрак в доспехах» Руперта Сандерса (США, 2017)
«Призрак в доспехах» Руперта Сандерса (США, 2017)
Кино Космос
14:25 – 40 грн. 18:20 – 50 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.