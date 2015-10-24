Сумские бодибилдеры отличились в Киеве

Игорь Глуходед стал вторым
Более 350 спортсменов в 18 категориях боролись за медали турнира на сцене Центра культуры и искусств НТУУ «КПИ», сообщает ironworld.ru.
Среди призеров и двое сумчан. В категории «Бодибилдинг до 80 кг» третье место занял Руслан Макошенец, в категории «Бодибилдинг до 90 кг» второе место занял Игорь Глуходед. Также стоит отметить Юлию Мануйлович из Шостки, занявшую шестое место в категории «Бодифитнес до 163 см».
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