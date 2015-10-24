Сумские бодибилдеры отличились в Киеве 8 апреля прошел один из самых престижных турниров по бодибилдингу в Украине – Открытый Кубок Киева.

Более 350 спортсменов в 18 категориях боролись за медали турнира на сцене Центра культуры и искусств НТУУ «КПИ», сообщает ironworld.ru.

Среди призеров и двое сумчан. В категории «Бодибилдинг до 80 кг» третье место занял Руслан Макошенец, в категории «Бодибилдинг до 90 кг» второе место занял Игорь Глуходед. Также стоит отметить Юлию Мануйлович из Шостки, занявшую шестое место в категории «Бодифитнес до 163 см».