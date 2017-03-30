«Виктория» уступила «Єдності»

«Виктория» минимально уступила гостям со счетом 0:1. У футболистов из Николаевки біла возможность сравнять счет в матче, но вратарь «Єдності» угадал направление и парировал удар с пенальти. Было еще несколько моментов с одной и другой стороны, но матч так и завершился.
После этого матча «Виктория» с 14 очками на шестом месте.
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