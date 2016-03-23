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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:0954

Конотопские борцы отличились на чемпионате Украины

Спортсмены Конотопской ДЮСШ им. М. Мамиашвили отличились на чемпионате Украины по Греко-римской борьбе среди юношей.

Одна золотая и три бронзовых медалей на чемпионате Украины по греко-римской борьбе среди юношей младшей возрастной группы завоевали конотопчане. «Золото» - у Имеда Худжадзе и путевка на чемпионат Европы, «бронза» - у Дениса Мезя, Александра Гегеля и Александра Цыбулько. Подготовил борцов тренер Виктор Гайдук.

Теперь с 18 по 21 мая болеем за Имеда Худжадзе, который будет представлять сборную команду Украины на чемпионате Европы в Сербии.

Спорт Греко-римская борьба

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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