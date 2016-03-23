Конотопские борцы отличились на чемпионате Украины

Одна золотая и три бронзовых медалей на чемпионате Украины по греко-римской борьбе среди юношей младшей возрастной группы завоевали конотопчане. «Золото» - у Имеда Худжадзе и путевка на чемпионат Европы, «бронза» - у Дениса Мезя, Александра Гегеля и Александра Цыбулько. Подготовил борцов тренер Виктор Гайдук.
Теперь с 18 по 21 мая болеем за Имеда Худжадзе, который будет представлять сборную команду Украины на чемпионате Европы в Сербии.
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