Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:09144

На Сумщине потратят полмиллиона на сирены

Из областного бюджета выделены средства в сумме 501,2 тыс. гривен.

Директор Департамента гражданской защиты населения облгосадминистрации Александр Милаш проинформировал участников аппаратного совещания в ОГА, что с целью повышения уровня готовности к применению технических средств оповещения органов управления гражданской защиты и населения область закупает оборудование для проведения реконструкции системы оповещения. Из областного бюджета выделены средства в сумме 501,2 тыс. гривен. Сейчас через систему закупок «PROZORRO» объявлено о приобретении оборудования системы оповещения.

Разработан план схемы размещения сигнально-громкоговорящие устройства для оповещения населения тех районов, где наименьшее количество радиоточек проводного вещания.

Общество Ледоход Паводок Система оповещения

По тематике

24.02.2017 08:08

На Сумщине задумались о последствиях паводка

В Сумах прошло заседание областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС....

26.02.2016 13:10

В Сумах готовятся к возможному паводку

25 февраля городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям утвердила План действий органов местного самоуправления по подготовке к...

12.03.2014 15:44

В Сумах ожидают небольшой паводок

Все гидросооружения проверили на предмет готовности пропуска воды....

05.02.2014 15:01

Сумы начинают готовиться к паводку

В Сумах начинается подготовка к пропуску весеннего паводка....

24.01.2014 09:01

На Сумщине проверили готовность гидросооружений к паводкам

Малые гидроэлектростанции (ГЭС), расположенных на территории Сумской области, почти полностью готовы к весенним паводкам и возможных подтоплений....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 17:15 CINETECH+, 2D - 15:20
«Послесвадебный разгром» Марка Лампрелла (Австралия, 2017)
«Послесвадебный разгром» Марка Лампрелла (Австралия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 20:00 21:50 23:25
«Видели ночь» Гэвина Вьесена (США, 2017)
«Видели ночь» Гэвина Вьесена (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:30 19:10
«Воины духа» Анны Мартиненко (Украина, 2017)
«Воины духа» Анны Мартиненко (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 16:20
«Уйти красиво» Зака Браффа (США, 2017)
«Уйти красиво» Зака Браффа (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 14:25 19:15 21:10 23:05
«Лекарство от здоровья» Гора Вербински (Германия, США, 2016с)
«Лекарство от здоровья» Гора Вербински (Германия, США, 2016с)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 10:00 12:45 17:35 20:15 23:00
«Призрак в доспехах» Руперта Сандерса (США, 2017)
«Призрак в доспехах» Руперта Сандерса (США, 2017)
Кино Космос
14:25 – 40 грн. 18:20 – 50 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.