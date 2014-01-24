На Сумщине потратят полмиллиона на сирены

Директор Департамента гражданской защиты населения облгосадминистрации Александр Милаш проинформировал участников аппаратного совещания в ОГА, что с целью повышения уровня готовности к применению технических средств оповещения органов управления гражданской защиты и населения область закупает оборудование для проведения реконструкции системы оповещения. Из областного бюджета выделены средства в сумме 501,2 тыс. гривен. Сейчас через систему закупок «PROZORRO» объявлено о приобретении оборудования системы оповещения.
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