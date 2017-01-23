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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:37115

Сумчане стали больше травмироваться

Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 350 человек.

Это на 11,4% больше, чем на предыдущей неделе – 310. Количество травмированных детей - 38 (за предыдущую неделю - 29).

Из 239 травм: бытовых - 239, уличных - 92, производственных - 1, спортивных - 1, других - 17. Из 239 бытовых травм: переломов - 39, травм связок - 59, ран - 68, вывихов - 14, других - 59 (за предыдущую неделю - 215). Из 92 уличных травм: переломов – 31, травм связок – 20, ран – 19, вывихов - 5, других - 17 (за предыдущую неделю - 85).

Уличных травм, связанных с неровностями тротуаров - 9 (за предыдущую неделю - 7): ул. Харьковская - 2, ул. Богуна, ул. Лермонтова, ул. 2-я Продольная, ул. 8 Марта, ул. Леваневского, пр. М.Лушпы, пр. Шевченко – по 1. 

Общество Травматизм

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03.04.2017 13:47

В Сумах вырос травматизм

Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 310 человек....

13.02.2017 10:25

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Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 501 человек....

06.02.2017 11:14

В Сумах стали больше травмироваться дети

Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города, - 354 человека....

30.01.2017 13:19

Сумчане стали больше травмироваться

Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 427 человек....

23.01.2017 09:40

Сумчане стали меньше травмироваться

Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 379 человек....

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«Призрак в доспехах» Руперта Сандерса (США, 2017)
«Призрак в доспехах» Руперта Сандерса (США, 2017)
Кино Космос
14:25 – 40 грн. 18:20 – 50 грн.
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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