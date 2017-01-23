Сумчане стали больше травмироваться Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 350 человек.

Это на 11,4% больше, чем на предыдущей неделе – 310. Количество травмированных детей - 38 (за предыдущую неделю - 29).

Из 239 травм: бытовых - 239, уличных - 92, производственных - 1, спортивных - 1, других - 17. Из 239 бытовых травм: переломов - 39, травм связок - 59, ран - 68, вывихов - 14, других - 59 (за предыдущую неделю - 215). Из 92 уличных травм: переломов – 31, травм связок – 20, ран – 19, вывихов - 5, других - 17 (за предыдущую неделю - 85).

Уличных травм, связанных с неровностями тротуаров - 9 (за предыдущую неделю - 7): ул. Харьковская - 2, ул. Богуна, ул. Лермонтова, ул. 2-я Продольная, ул. 8 Марта, ул. Леваневского, пр. М.Лушпы, пр. Шевченко – по 1.