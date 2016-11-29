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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В сумских больницах продолжаются ремонты

Информацию о выполнении мероприятий по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставил горотдел здравоохранения.

В городской больнице № 1 продолжается ремонт палаты неврологического отделения, противотуберкулезного кабинета и палаты хирургического отделения.

В городской больнице № 5 проводился текущий ремонт кабинета поликлиники, хозяйственного корпуса №3 и кабинета главного инженера.

В городском роддоме проводился текущий ремонт кабинета психопрофилактики женской консультации и палаты гинекологического отделения.

В Центре первичной медико-санитарной помощи № 3 проводился текущий ремонт кабинетов.

Общество Ремонт больниц

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04.04.2017 10:10

В Сумах продолжаются ремонты в больницах

Информацию о выполнении мероприятий по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю, предоставил горотдел здравоохранения....

10.01.2017 15:14

На прошлой неделе в сумских больницах продолжались ремонты

Информацию о выполнении мероприятий по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставил городской отдел здравоохранения....

20.12.2016 09:54

В сумских больницах продолжаются ремонты

Информацию о выполнении мероприятий по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями города за прошедшую неделю предоставил горотдел здравоохранения....

06.12.2016 12:44

В Сумах продолжаются ремонты больниц

Информацию о выполнении мероприятий по проведению ремонтов в лечебно-профилактических учреждениях за прошедшую неделю предоставил горотдела здравоохранения....

29.11.2016 13:08

В Сумах продолжаются ремонты в больницах

Отдел здравоохранения информирует о выполненных ремонтных работах в лечебно-профилактических учреждениях города....

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«Призрак в доспехах» Руперта Сандерса (США, 2017)
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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