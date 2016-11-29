В сумских больницах продолжаются ремонты

В городской больнице № 1 продолжается ремонт палаты неврологического отделения, противотуберкулезного кабинета и палаты хирургического отделения.
В городской больнице № 5 проводился текущий ремонт кабинета поликлиники, хозяйственного корпуса №3 и кабинета главного инженера.
В городском роддоме проводился текущий ремонт кабинета психопрофилактики женской консультации и палаты гинекологического отделения.
В Центре первичной медико-санитарной помощи № 3 проводился текущий ремонт кабинетов.
Информацию о выполнении мероприятий по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю, предоставил горотдел здравоохранения....
Информацию о выполнении мероприятий по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставил городской отдел здравоохранения....
Информацию о выполнении мероприятий по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями города за прошедшую неделю предоставил горотдел здравоохранения....
Информацию о выполнении мероприятий по проведению ремонтов в лечебно-профилактических учреждениях за прошедшую неделю предоставил горотдела здравоохранения....
Отдел здравоохранения информирует о выполненных ремонтных работах в лечебно-профилактических учреждениях города....